Нежные кексы со сливой
Рецепт на 12 порций 45-60 минут (средне) готовить не сложно блюдо недорогое выпекать (отменить) детям от 1 до 3 лет детям старше 3 лет подросткам беременным всем остальным вегетарианцам на праздник на встречу с друзьями на каждый день
Эти кексы просто восхитительны! У них нежнейшее тесто, приятная сливовая кислинка и необычный внешний вид. Можно из этого теста сделать и один большой кекс, но маленькие мне нравятся гораздо больше. От них невозможно оторваться!
Основные ингредиенты
Ингредиенты
- 65 г размягченного сливочного масла
- 1/2 стакана сахара
- ваниль
- яйцо
- 1,5 стакана муки
- 200 мл кефира или йогурта
- 1/2 пакетика разрыхлителя
- 1/2 ч.л.соды
- щепотка соли
- 1-2 ст.л. сахара и 1 ч.л. корицы для начинки
- 6-10 слив (в зависимости от их размера)
Приготовление
Сначала приготовим сливы. На 12 кексов нам понадобится 6 слив.
Разрежьте сливы напополам, выньте косточку и примерьте половинку сливы в ту формочку, в которой вы собираетесь выпекать кексы. Если слива крупная (как у меня в этот раз), то её придется немного подрезать - отрезать еще примерно по половинке от каждой половинки. В результате у вас останется много "обрезков", которых с лихвой хватит для начинки.
А если слива мелкая, то помимо этих 6-ти штук вам понадобится еще штуки 4 для начинки.
Половинки отложите, а сливы для начинки нарежьте кубиками и засыпьте 2 ст.ложками сахара и корицей. И оставьте давать сок.
В это время просейте муку и смешайте её с разрыхлителем содой и солью.
Отдельно взбейте масло с сахаром и ванилью, влейте туда яйцо, а затем, медленно перемешивая, поочередно добавляйте то часть мучной смеси, то часть кефира, до тех пор, пока они не закончатся.
Сливовые кубики откиньте на дуршлаг, дайте стечь образовавшемуся соку и добавьте кубики с тесто.
Выложите тесто в смазанные маслом формочки, заполняя их на 3/4 объема. Сверху уложите половинки слив, предварительно сделав на них насечки.
Выпекать при t- 180С примерно 20 минут или до тех пор, пока кексы не приобретут золотистый оттенок и не будут пружинить на ощупь.
Дать остыть в формочках, а затем выложить на блюдо и угощать всех вокруг!