Рецепт Нежные кексы со сливой с фото
Выпечка

Нежные кексы со сливой

Рецепт на 12 порций 45-60 минут (средне) готовить не сложно блюдо недорогое выпекать (отменить) детям от 1 до 3 лет детям старше 3 лет подросткам беременным всем остальным вегетарианцам на праздник на встречу с друзьями на каждый день

Эти кексы просто восхитительны! У них нежнейшее тесто, приятная сливовая кислинка и необычный внешний вид. Можно из этого теста сделать и один большой кекс, но маленькие мне нравятся гораздо больше. От них невозможно оторваться!

Основные ингредиенты

сливы, кефир, корица

Ингредиенты

  • 65 г размягченного сливочного масла
  • 1/2 стакана сахара
  • ваниль
  • яйцо
  • 1,5 стакана муки
  • 200 мл кефира или йогурта
  • 1/2 пакетика разрыхлителя
  • 1/2 ч.л.соды
  • щепотка соли
  • 1-2 ст.л. сахара и 1 ч.л. корицы для начинки
  • 6-10 слив (в зависимости от их размера)

Приготовление

  1. Сначала приготовим сливы. На 12 кексов нам понадобится 6 слив.
    Разрежьте сливы напополам, выньте косточку и примерьте половинку сливы в ту формочку, в которой вы собираетесь выпекать кексы. Если слива крупная (как у меня в этот раз), то её придется немного подрезать - отрезать еще примерно по половинке от каждой половинки. В результате у вас останется много "обрезков", которых с лихвой хватит для начинки.
    А если слива мелкая, то помимо этих 6-ти штук вам понадобится еще штуки 4 для начинки.

    сделать 12 половинок слив
    сделать 12 половинок слив
    остатки слив для на начинки
    остатки слив для на начинки

  2. Половинки отложите, а сливы для начинки нарежьте кубиками и засыпьте 2 ст.ложками сахара и корицей. И оставьте давать сок.

    сливы смешать с сахаром и корицей
    сливы смешать с сахаром и корицей

  3. В это время просейте муку и смешайте её с разрыхлителем содой и солью.
    Отдельно взбейте масло с сахаром и ванилью, влейте туда яйцо, а затем, медленно перемешивая, поочередно добавляйте то часть мучной смеси, то часть кефира, до тех пор, пока они не закончатся.

    приготовить тесто
    приготовить тесто

  4. Сливовые кубики откиньте на дуршлаг, дайте стечь образовавшемуся соку и добавьте кубики с тесто.

    добавить сливу в тесто
    добавить сливу в тесто

  5. Выложите тесто в смазанные маслом формочки, заполняя их на 3/4 объема. Сверху уложите половинки слив, предварительно сделав на них насечки.

    выложить тесто и сливы в форму
    выложить тесто и сливы в форму

  6. Выпекать при t- 180С примерно 20 минут или до тех пор, пока кексы не приобретут золотистый оттенок и не будут пружинить на ощупь.

    печь до готовности
    печь до готовности

  7. Дать остыть в формочках, а затем выложить на блюдо и угощать всех вокруг!

    кексы готовы
    кексы готовы