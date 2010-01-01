Нежные кексы со сливой

Сначала приготовим сливы. На 12 кексов нам понадобится 6 слив.

Разрежьте сливы напополам, выньте косточку и примерьте половинку сливы в ту формочку, в которой вы собираетесь выпекать кексы. Если слива крупная (как у меня в этот раз), то её придется немного подрезать - отрезать еще примерно по половинке от каждой половинки. В результате у вас останется много "обрезков", которых с лихвой хватит для начинки.

А если слива мелкая, то помимо этих 6-ти штук вам понадобится еще штуки 4 для начинки.

сделать 12 половинок слив остатки слив для на начинки

Половинки отложите, а сливы для начинки нарежьте кубиками и засыпьте 2 ст.ложками сахара и корицей. И оставьте давать сок. сливы смешать с сахаром и корицей

В это время просейте муку и смешайте её с разрыхлителем содой и солью.

Отдельно взбейте масло с сахаром и ванилью, влейте туда яйцо, а затем, медленно перемешивая, поочередно добавляйте то часть мучной смеси, то часть кефира, до тех пор, пока они не закончатся.

приготовить тесто

Сливовые кубики откиньте на дуршлаг, дайте стечь образовавшемуся соку и добавьте кубики с тесто.

добавить сливу в тесто

Выложите тесто в смазанные маслом формочки, заполняя их на 3/4 объема. Сверху уложите половинки слив, предварительно сделав на них насечки.



выложить тесто и сливы в форму

Выпекать при t- 180С примерно 20 минут или до тех пор, пока кексы не приобретут золотистый оттенок и не будут пружинить на ощупь.

печь до готовности